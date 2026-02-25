Ukrajnának 230 kiemelt fontosságú létesítménye van, amelyeket meg kell védenie az orosz légitámadásoktól, de még több is van, amelyeket meg kell őrizni – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Kijevben a norvég miniszterelnökkel, Jonas Gahr Storevel közös sajtótájékoztatóján.

Az államfő megköszönte Norvégia miniszterelnökének a NASAMS légvédelmi rendszereket, amelyek segítségével – egyebek mellett – Ukrajnának sikerül megóvnia ezeket a létesítményeket.

Januárban Norvégia jelentős mennyiségű rakétát szállított Ukrajnának a NASAMS légvédelmi rendszerekhez, hogy biztosítsa az ország képességét az orosz támadásokkal szembeni védekezésre – emlékeztetett az Ukrinform ukrán hírügynökség. A NASAMS légvédelmi rendszereket több ország bocsátotta Ukrajna rendelkezésére, köztük az Egyesült Államok, Kanada, Litvánia és Norvégia.

Forrás: MTI