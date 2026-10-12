Nőtt a Harkivot ért orosz csapás sebesültjeinek száma

Lakóházakat, energetikai, logisztikai és vasúti infrastruktúrát, valamint mezőgazdasági üzemeket támadtak az orosz erők az éjjel és hétfő reggel Ukrajna több régiójában, az ország második legnagyobb városában, Harkivban az eddigi adatok szerint 22-en sebesültek meg – közölte Szerhij Koreckij ukrán miniszterelnök a Telegramon.

„Az orosz csapatok éjjel és reggel ismét lakóházakat támadtak. A Harkiv megyei Izjum városában hét családi ház megrongálódott, egy ember megsebesült. A Donyeck megyei Kramatorszkban és Szlovjanszkban lakóövezeteket ért támadás” – írta bejegyzésében Koreckij.

Hozzátette, hogy az orosz csapatok éjszaka több régióban olaj- és gázipari, valamint más energetikai létesítményeket, továbbá raktárépületeket, logisztikai vállalatokat, bevásárlóközpontokat, vasúti infrastruktúrát, benzinkutakat és mezőgazdasági üzemeket is támadtak.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója közölte, hogy a Dnyipro városát ért orosz csapásban egy ember életét vesztette. Egy többszintes lakóház megrongálódott a támadásban, és tűz ütött ki egy bevásárlóközpontban.

Ugyancsak orosz csapás érte a dnyipropetrovszki régióban Pavlohrad városát. A kormányzó közlése szerint egy parkolóban autók gyulladtak ki, egy férfi megsebesült.

A fővárosban, Kijevben háromra nőtt a sebesültek száma a napközben végrehajtott orosz támadás következtében – tájékoztatott Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere a Telegramon.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: DSZNSZ

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