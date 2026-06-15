Nyilatkozatot adott ki a KRE a kijevi Pecserszka Lavrában keletkezett tűz kapcsán

A mély fájdalommal és szomorúsággal értesült a Kijevben, a Pecserszka Lavra Nagyboldogasszony-székesegyházában keletkezett pusztító tűzről. A közlemény szerint az esemény újabb súlyos csapás az ország lelki, történelmi és kulturális örökségére.

Az egyházkerület nyilatkozatában hangsúlyozza: a történtek nemcsak egy kiemelkedő keresztény szent hely ellen irányuló tragédiát jelentenek, hanem az ukrán nép szellemi és kulturális értékei elleni újabb támadásként is értelmezhetők. Mint írják, az ilyen pusztítások a béke, az élet és az igazságosság elleni sötétség jelei.

A közlemény a Szentírás szavaival is erősítést ad a nehéz időkben:

„Az ÚR erőt ad népének, az ÚR megáldja népét békességgel.” (Zsoltárok 29,11)

A Kárpátaljai Református Egyházkerület imádságban fordul Istenhez, kérve:

az ország lelki kincseinek és szent helyeinek megőrzését,

a mentőszolgálatok és tűzoltók védelmét, akik életük kockáztatásával végzik munkájukat,

a háború okozta sebek gyógyulását, valamint az igazságos béke eljövetelét.

A nyilatkozat felhívja a figyelmet arra is, hogy minden keresztény közösség, gyülekezet és jóakaratú ember egyesüljön az imádságban. Az egyházkerület szerint a hit lehet az a szilárd erő, amely megtartja a közösségeket az igazságért és az emberi méltóságért folytatott küzdelemben.

A közlemény végén az egyházkerület Isten áldását kéri Ukrajnára, a gyülekezetek megerősödéséért és a régóta várt béke eljöveteléért imádkozva.

„Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha!” (Zsoltárok 31,2).

Tűz keletkezett június 15-re virradóra a kijevi Pecserszka Lavra területén található székesegyházban a fővárost ért orosz támadás következtében. A lángok a templom tetőszerkezetén csaptak fel, és jelentős károkat okoztak az épületben.

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