Nyilvános lesz Zelenszkij és Trump találkozója

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nyilvános lesz a Donald Trump amerikai elnökkel tartott floridai találkozója. Az ukrán államfő erről újságíróknak beszélt egy sajtótájékoztatón.

„Úgy gondolom, hogy a találkozónk a kamerák és a média jelenlétében lesz megtartva… A csapatunk már dolgozik Miamiban, több találkozót is tartottunk, és abban állapodtunk meg, hogy ha előrelépés történik, akkor vezető szintű találkozóra is sor kerül. Az a tény, hogy holnap Floridában találkozunk Trump elnökkel azt jelzi, hogy van előrelépés”

– mondta Zelenszkij.

Az előzetes tervek szerint Donald Trump és Volodimir Zelenszkij vasárnapra Floridába tervezett megbeszélése elsősorban az orosz-ukrán háború lezárása után Ukrajna számára nyújtandó biztonsági garanciákról szól majd, valamint a területi kérdésekről, főként a Donbász régióról, továbbá az orosz fennhatóság megmaradásáról.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: