Több civil áldozata van az Odessza elleni orosz légicsapásoknak

Odesszában több civil is megsebesült a szerdára virradóra történt orosz légicsapásokban, lakóházak, oktatási intézmények és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Az eddigi adatok szerint nyolc ember – köztük egy gyerek is – megsebesült az Odesszát ért újabb tömeges orosz légicsapások következtében, egy 24 szintes lakóház súlyosan megrongálódott, irodaépületekben, infrastrukturális létesítményekben és két oktatási intézményben is károk keletkeztek – közölte Szerhij Liszak, a fekete-tengeri kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon.

A Kijev megyei Bucsa körzetében három raktárépületet értek találatok, a nagy kiterjedésű tüzet az orosz csapatok ismétlődő légitámadásai ellenére sikerült eloltani, sebesültek nincsenek – jelentette az állami katasztrófavédelem.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg 4 rakétával, Banderol típusú cirkáló lőszerekkel, valamint 174 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra. Az előzetes adatok szerint a légvédelem három cirkáló lőszert és 138 drónt megsemmisített. Tizenhat helyszínen drónok és rakéták becsapódását rögzítették, további négy esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.

A csapásmérő eszközök egy része nem érte el a kijelölt célpontokat, az ezekkel kapcsolatos információkat jelenleg pontosítják – áll a légierő közleményében.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Odessza, korábbi felvétel)

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