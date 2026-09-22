Zelenszkij amerikai szenátorokkal tárgyalt az Oroszország elleni szankciókról

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök New York-i látogatását egy kétpárti amerikai szenátori delegációval folytatott találkozóval kezdte. A megbeszélésen az Oroszország elleni szankciók szigorításáról, Ukrajna légvédelmi képességeiről és a télre való felkészülésről is szó esett – írja az Elnöki Hivatal szeptember 22-én.

Az elnök köszönetet mondott az amerikai szenátorok Ukrajna iránti támogatásáért, valamint a Lindsey Graham által kezdeményezett szankciós törvényjavaslat támogatásáért. A felek megállapodtak abban, hogy szorosabban együttműködnek a szankciós intézkedések terén.

A tárgyaláson Ukrajna ballisztikus rakéták elleni védelmének szükségletei is szóba kerültek. Zelenszkij szerint az amerikai Patriot rendszerek jelenleg nem pótolhatók, ezért Ukrajna légvédelmi képességeinek erősítését az amerikai féllel közösen tartja fontosnak.

Zelenszkij beszámolt azokról a deeszkalációs javaslatokról is, amelyeket szeptember 22-én Donald Trump amerikai elnökkel vitat majd meg.

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