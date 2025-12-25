Odessza megyét támadták az oroszok karácsony éjjel

Oroszország december 25-re virradó éjszaka ismét az ukrán energetikai létesítményeket támadta. Odessza kikötőit és ipari létesítményeit érték találatok.

A megyei katonai közigazgatás közlése szerint a támadások következtében egy ember életét vesztette, ketten megsérültek.

Odesszában az energetikai létesítmények elleni támadások és az áramszünetek miatt több városrészben akadozik az áram- és vízellátás – tájékoztattak a hatóságok.

