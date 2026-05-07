Az ukrán erők mélységi csapást mértek egy oroszországi olajlétesítményre

Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre az oroszországi Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól – közölte Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka csütörtökön a Facebookon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette a csapás tényét Facebook-oldalán. Kiemelte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások olyan távoli oroszországi célpontokra irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával.

„Nemrég fontos eredményeket értünk el Cseljabinszkban, ami 1800 kilométer távolságra van, valamint a csaknem 2000 kilométerre lévő Jekatyerinburgban is. Az ukrán nagy hatótávolság következményeit úgyszintén megtapasztalták Novorosszijszkban, Krimszkben, Tuapszében, továbbá a Szamarai területen és a Nyizsnyij Novgorod-i területen is” – húzta alá az államfő.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy Ukrajna többször is javasolta az orosz vezetésnek: tegyen lépéseket a béke felé. „Válaszul csak újabb orosz csapásokat kaptunk. Éppen ezért az ukrán nagy hatótávolságú szankciók olyan távoli oroszországi pontok felé irányulnak, amelyek kapcsolatban állnak Oroszország hadiiparával, a háborús infrastruktúrával és az agresszió finanszírozásával” – hangsúlyozta.

Megjegyezte: Oroszország minden nap dönthetne úgy, hogy leállítja a háborút, és „nem csupán néhány órára azért, hogy megkapja Kijev engedélyét egy moszkvai parádé megtartására, hanem azért, hogy emberéleteket óvjon„. „Az embereket kell értékelni, nem a parádékat. Békét kell teremteni, nem pedig a világ fővárosaiban kilincselni és rimánkodni egy tűzszünetért május 9-re” – tette hozzá Zelenszkij.

Az ukrán védelmi minisztérium sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy a légvédelem április folyamán csaknem hatezer orosz drónt és rakétát semlegesített az ország légterében. A közlemény szerint a légvédelem átlagos hatékonysága áprilisban 88,5 százalékos volt. Egyes napokon pedig a célpontok 92-95 százalékát is sikerült megsemmisíteni.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)