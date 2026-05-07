Закарпаття колись: Ромочевиця

У невеликому селі Ромочевиця Мукачівського району, що розташоване поблизу Залужжя, проживає заледве пів тисячі мешканців, а перша згадка про нього датується 1599 роком.

Назва населеного пункту, який протягом історії називали Ромчофолво (Romocsfalva) та Ромочгазо (Romocsháza), ймовірно, походить від сербського власного імені.

Колись село було оточене дубовими лісами, про що свідчить жолудь на його гербі. Жителями села були русини греко-католицького віросповідання, а діти місцевих родин навчалися в початковій школі русинською мовою.

Ім’я громади прославив Михайло Алмашій (1930–2019), який став відомим як педагог, краєзнавець та автор підручників. Саме він дослідив історію Ромочевиці та видав її у 1999 році у формі книги, де детально описано історію, суспільство, релігію, культуру, освіту, спорт і ремесла села. Фотографія початкової школи, зроблена у 1937 році, також міститься в цьому виданні.

