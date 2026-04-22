Kárpátalja anno: Romocsfalva

Alig félezren lakják a Munkácsi járás kicsiny települését, a Beregkisalmás melletti Romocsfalvát, melynek első említése 1599-ből való.

A község – melyet a történelem során hívtak Romocsfalvának és Romocsházának is – elnevezése egy szerb személynévből származhat.

Egykor tölgyfaerdő vette körül a települést, erre utal a címerében látható makk.

A falu lakosai ruszinok voltak, akik a görögkatolikus vallást gyakorolták. Elemi iskolájában is ruszinul tanultak a helyi családok gyermekei.

A község nevét öregbítette Mihajlo Almási (1930–2019), aki tanárként, helytörténészként és tankönyvek szerzőjeként vált ismertté.

Ő dolgozta fel Romocsfalva történetét is, melyet 1999-ben adott ki könyv formájában. A kiadvány részletesen foglalkozik a település történetével, társadalmával, vallásával és kultúrájával. Kitér a helyi oktatásra, sportra, kézműves tevékenységekre.

Az 1937-ben készített fenti felvétel – melyen a falu iskoláját – is a könyvben található meg.

