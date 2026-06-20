Újabb nagyszabású dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen

Közel száz drónnal támadta Ukrajnát Oroszország június 20-ra virradó éjszaka. Az ukrán légierő közlése szerint a támadók összesen 99 pilóta nélküli eszközt vetettek be, amelyek többségét a légvédelem még a célba érés előtt megsemmisítette vagy elektronikai eszközökkel hatástalanította.

Az ukrán fegyveres erők tájékoztatása szerint a légvédelmi egységek 92 drónt semlegesítettek az ország északi, keleti és déli térségeiben. Ennek ellenére több helyszínen becsapódásokat regisztráltak, illetve lelőtt drónok roncsai is károkat okoztak.

Hol keletkeztek a legnagyobb károk?

Dnyipropetrovszk megyében több teröletet ért támadás. A drónok és tüzérségi csapások következtében infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg, elsősorban a Nyikopoli, Szamarivszki és Krivij Rihi járásokban.

Az orosz erők irányított légibombákkal mértek csapást Harkiv városára. Egy kétszintes lakóépület összeomlott, a romok alatt emberek rekedtek. A rendelkezésre álló információk szerint egy ember életét vesztette, további kilencen megsérültek, köztük egy gyermek is.

Támadás érte Balaklija települést is, ahol több családi ház és egy garázs súlyosan megrongálódott. Az első jelentések szerint ebben az esetben nem történt személyi sérülés.

Az ukrán hatóságok figyelmeztettek, hogy a légi fenyegetés a reggeli órákban sem szűnt meg teljesen, ezért a lakosságot továbbra is az óvóhelyek használatára és a légiriadók idején érvényes biztonsági előírások betartására szólították fel.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA

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