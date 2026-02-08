Újabb drónokkal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Február 7-ről 8-ra virradóra az orosz hadsereg 101 darab Sahed, Gerbera, Italmasz és más típusú pilóta nélküli repülőgéppel támadt ukrajnai célpontok ellen.

A csapásmérő eszközöket az oroszországi Kurszk, Orel, Brjanszk, Primorszko-Ahtarszk és Satalovo körzetéből indították.

Kijevi idő szerint 08:30-ig 69 ellenséges drónt semmisítettek meg az ukrán légierő egységei az ország északi, déli és keleti részén. 13 helyszínről érkezett jelentés 32 becsapódásról, egy helyen pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: egy odesszai ipari vállalatban keletkezett tűz oltása, Facebook/DSZNSZ