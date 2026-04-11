Az éjjel 160 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Április 11-én, szombatra virradóra Oroszország 160 Sahíd, Italmasz, Gerbera és más típusú támadó drónt indított ukrajnai célpontok ellen. A pilóta nélküli repülőgépek számáról az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje számolt be.

A drónokat az oroszországi Orel, Millerovo, Kurszk, Primorszko-Ahtarszk és a krími Csauda térségéből indították. A légvédelmi egységeknek kijevi idő szerint 08:00 óráig 133 ellenséges támadó eszközt sikerült megsemmisíteniük az ország északi, déli és keleti részén.

A jelentés szerint 10 helyszínről 20 drón becsapódásáról érkezett hír, míg 11 helyen a lehulló törmelékek okoztak károkat.

A légierő szakértői hangsúlyozzák, hogy a veszély nem ért véget, továbbra is több orosz kamikazedrón tartózkodik az ukrán légtérben.

Hol keletkeztek a legnagyobb károk?

Összehangolt támadás érte Szumi városát. A pilóta nélküli repülőgépek 11 társasházat, egy óvodaépületet és 10 autót rongáltak meg. A polgármester, Artem Kobzar jelentése szerint a becsapódásoknak 16 sebesültje van. A sérültek között a legfiatalabb 14 éves, míg a legidősebb 87.

Odessza is tűz alatt állt, lakóházakat, óvodát és diákszállót ért találat. Két ember meghalt, ketten pedig megsebesültek – írta a Telegramon Szerhij Liszak, a városi katonai adminisztráció vezetője.

Robbanásokról számoltak be továbbá Kijevben és környékén.

