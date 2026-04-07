Orosz drón talált el egy kisbuszt Dnyipropetrovszk megyében

Az orosz hadsereg dróncsapást mért egy menetrend szerint közlekedő kisbuszra a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében lévő Nyikopol városában, az eddigi adatok szerint 16 ember sérült meg – közölte Olekszandr Hanzsa, a régió kormányzója kedden a Telegramon.

A tisztségviselő hozzátette, hogy eddig nyolc sérültet kellett kórházba szállítani.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy Herszon városában az orosz erők lakóövezetet támadtak, aminek következtében három ember – egy 72 és egy 71 éves nő, valamint egy 60 éves férfi – életét vesztette, heten pedig megsebesültek.

Az orosz csapatok az észak-ukrajnai Csernyihiv megyében, Novhorod-Sziverszkijben és Prilukiban hivatali épületekre mértek csapásokat, vannak sérültjei is a támadásnak, de számuk egyelőre nem ismert – hozta nyilvánosságra Vjacseszlav Csausz, a régió kormányzója.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: DSZNSZ