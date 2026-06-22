Orosz dróncsapás ért egy teherhajót a Fekete-tengeren

Kigyulladt egy teherhajó a Fekete-tengeren azt követően, hogy orosz dróncsapás érte, legalább egy ember meghalt – közölte hétfőn Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállítási ügyekért felelős miniszterelnök-helyettese, míg az ukrán haditengerészet több áldozatról számolt be.

„Egy dróncsapás miatt kigyulladt egy panamai lobogó alatt közlekedő hajó. A legénység egy 58 éves, egyiptomi állampolgárságú tagja, aki szakácsként dolgozott, meghalt” – írta Kuleba a Telegramon, hozzátéve, hogy nyolc tengerészt kimentettek.

Az ukrán haditengerészet korábban azt állította, hogy az incidens „több áldozatot” követelt a Victress nevű teherhajó fedélzetén, amely kilenc fős, egyiptomi, török és indiai állampolgárságú legénységgel hajózott, és már nem alkalmas a továbbhaladásra.

Kuleba szerint hétfőre virradóra Oroszország két további hajót is megtámadott, amelyek belize-i és palaui zászló alatt közlekedtek, de azokban a támadásokban senki sem sebesült meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)

hirado.hu

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