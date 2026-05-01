Orosz dróncsapás érte Odessza kikötői infrastruktúráját

Egy éjszakai orosz dróncsapás megrongálta az ukrajnai déli Odessza megye kikötői infrastruktúráját, és két embert megsebesített Odessza városában – közölte pénteken Oleh Kiper regionális kormányzó.

Odesszában egy lakás megsemmisült, és a tető kigyulladt, miután egy 16 emeletes épületet eltaláltak a drónok. Egy másik felhőkarcolóban a tűz a 12. emeletet borította el – közölte a mentőszolgálat.

A hatóságok fotókat tettek közzé a lángokban álló felhőkarcolóról és a helyszínen dolgozó tűzoltókról.

Az ukrán tengeri kikötői hatóság közölte, hogy a megye központi és a Duna mentén található kikötőit is támadások érték.

Odessa on Fire

Russia strikes Odessa with Drone numerous explosions and fires Targets are being attacked by a swarm of strike drones, and industrial and infrastructure facilities are ablaze. pic.twitter.com/ZLuEglKl7Y — Ty Ty (@OncomingAllure) May 1, 2026

A hatóság szerint a támadások károkat okoztak a kikötő- és raktározási létesítményekben, és helyi tüzeket okoztak, amelyeket azonban sikerült gyorsan megfékezni.

Forrás: hirado.hu

Fotó: Володимир Зеленський