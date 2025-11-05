Újabb rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát

Az orosz hadsereg 7 különböző típusú rakétával és 130 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt és többen megsebesültek, valamint károk keletkeztek az infrastrukturális létesítményekben – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának keddi Telegram-jelentése szerint a légvédelem 92 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 14 helyszínen a rakéták mindegyike és 31 drón célba talált.

Egy 65 éves nő meghalt, több mint tíz ember, közöttük két gyerek pedig megsebesült az éjszakai légitámadásban Dnyipropetrovszk megyében – jelentették Vladiszlav Hajvanenko megbízott katonai kormányzó Telegram-csatornájára hivatkozva ukrán hírforrások. A támadások következtében kigyulladt egy kávézó, egy családi ház és egy autó, 12 lakóépület megrongálódott.

Az orosz megszállók célzottan megtámadtak egy beteget szállító mentőautót a Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – jelentette az ukrán katasztrófavédelem sajtószolgálatát idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. Három mentős megsebesült, a beteg sértetlen maradt, őt a katasztrófavédők szállították kórházba.

Hajnalban orosz drónok csapást mértek Harkiv külvárosára, hat ember megsebesült, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentette a megyei ügyészség sajtószolgálata a Telegramon. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozás indult.

November 4-én éjjel Odessza régióban az orosz erők két hullámban is tömeges dróncsapásokat mértek az energetikai és kikötői infrastruktúrára – közölte Oleh Kiper, a megyei katonai közigazgatás vezetőjének jelentése alapján az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A legtöbb ellenséges célpontot megsemmisítették, azonban a polgári kikötői és energetikai infrastruktúrát is találatok érték – jegyezte meg Kiper.

MTI