Több mint 130 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 135 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra, sokan megsebesültek, és károk keletkeztek infrastrukturális létesítményekben – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtöki Telegram-jelentése szerint a légvédelem 108 drónt lelőtt, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájukról eltérített. A közlemény szerint 13 helyszínen 27 drón célba talált.

Nyolc civil sebesült meg ellenséges dróncsapásokban Dnyipropetrovszk megyében – közölte Vladiszlav Hajvanenko katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A megyevezető arról számolt be, hogy a tömeges dróntámadás következtében Kamjanszke városában több helyen felcsaptak a lángok. Egy négyszintes épület egyik lépcsőháza részben megsemmisült, a tető és a födém megrongálódott. Károk keletkeztek infrastrukturális létesítményekben, valamint a helyi közlekedési vállalat telephelyén.

A Petropavlovszkij kistérséget is dróncsapás érte, ott egy közüzemi vállalat épülete gyulladt ki. A Nikopoli járásban lakóházakban keletkeztek károk, és egy elektromos távvezeték is megrongálódott.

„Az ellenség megtámadta a vasúti infrastruktúrát Harkiv, Csernyihiv, Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja megyékben” – közölte Olekszij Kuleba, helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettes, közösségek és területek fejlesztéséért felelős miniszter. Az Ukrzaljicnicja állami vasúttársaság hivatalos közleménye szerint a támadásokban senki sem sebesült meg, de az orosz csapások miatt az Ukrajna keleti régióiban közlekedő vonatok módosított útvonalakon közlekednek, emiatt késésekre lehet számítani.

Nyitókép: tsn.ua

