Orosz légicsapások érték Csernyihivet

Több civil halálos áldozata és sebesültje is van az orosz hadsereg Ukrajnában szerda éjszaka végrehajtott légicsapásainak, lakóházakban, ipari és infrastrukturális létesítményekben is keletkeztek károk – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Egy nő és négyéves gyereke meghalt a Csernyihivet ért dróntámadásban – tette közzé Dmitro Brizsinszkij, az észak-ukrajnai megyeszékhely városi katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon. A drón egy családi házba csapódott, a helyszínen keletkezett tűzben egy 14 éves lány égési sérüléseket szenvedett.

Forrás: MTI

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