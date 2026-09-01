Orosz légicsapásokban megsemmisült 12 millió könyv Ukrajnában a tanévkezdés előtt. A támadások nyomdákat, könyvkiadókat és műemlék épületeket is értek, ami az ukrán tisztségviselők szerint szándékos kísérlet az ukrán identitás eltörlésére – számolt be róla hétfőn megjelent riportjában a BBC News.

Oroszország a közelmúltban szerte Ukrajnában célba vett nyomdákat és kiadókat. A helyi média beszámolói szerint megsemmisült a támadásokban az idén Ukrajnában kinyomtatott összes könyv egyharmada.

Viktoria Hajdaj, a kijevi Konvi kiadó kereskedelmi igazgatója szerint Moszkva szándékosan vette célba a nyomdákat és a könyvkiadók logisztikai raktárait annak érdekében, hogy „Ukrajnát mint nemzetet eltöröljék a föld színéről”, de – mint hozzátette – „ez nem fog sikerülni nekik”.

Az utóbbi hetekben a BBC cikke szerint több mint 35 ukrán kiadói létesítményt ért támadás. Emellett múzeumok, művészeti galériák, filmstúdiók, könyvtárak és operaházak szintén károkat szenvedtek.

Találat érte Kijev középkori barlangkolostorában a Nagyboldogasszony-székesegyház aranykupoláit is. A kegytárgyakat biztonságba tudták helyezni, de a tető nagy része leégett egy dróntámadásban. A helyreállítás legalább két évet vesz igénybe, és mintegy 10 millió euróba kerül majd. A helyszínen található Ukrajna könyv- és nyomdaipari múzeuma is. Az UNESCO 1990-ben felvette az épületegyüttest világörökségi listájára, 2023 szeptemberében pedig felkerült a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára is.

A kolostor alapításának 975. évfordulója alkalmából megrendezett kijevi ünnepségen Khaled el-Enany, az UNESCO főigazgatója hangsúlyozta, hogy az ENSZ-szervezet határozottan elítél a nemzetközi jog által védett kulturális javak ellen elkövetett minden támadást.

Tetjana Berezsna ukrán kulturális miniszter úgy fogalmazott, hogy az Oroszország által elindított háború kulturális és katonai következményeit nem szabad egymástól elválasztani. Elmondása szerint Oroszország több mint 1900 ukrán műemléket és több mint kétezer kulturális intézményt támadott. A digitalizálás része annak a stratégiának, amelynek célja a művészet és az irodalom védelme, valamint annak biztosítása, hogy a gyerekek a nyomtatott könyvek elleni támadások ellenére is tanulhassanak.

Ukrajna teljes kiadói szektora veszélyben van, és nemzetközi támogatásra szorul a fennmaradáshoz az ágazat figyelmeztetései szerint.

A BBC-nek adott nyilatkozatában Oroszország londoni nagykövetsége Ukrajna kormányát vádolta a kulturális örökségét ért károkért arra hivatkozva, hogy maguk az ukránok bontottak le műemlékeket és neveztek át utcákat. Az orosz diplomáciai képviselet azt is állította, hogy az ukránok kulturális helyszíneket használnak katonai létesítményeik elrejtésére.

A Kreml az Ukrajna elleni háború eddigi négy és féle éve alatt mindig visszautasította, hogy szándékosan támadtak volna polgári célpontokat. Annak ellenére tette ezt, hogy rendszeresen értek rakéta- és dróncsapások lakóépületeket és más polgári infrastruktúrát – emlékeztetett a BBC News.

Forrás: MTI

Nyitókép: Volodymyr Tarasov. Forrás: NurPhoto via AFP

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