Orosz rakétacsapás érte Dnyipro városát

Az orosz hadsereg rakétacsapást mért hétfő reggel a kelet-ukrajnai Dnyipro városára, a legfrissebb adatok szerint öt ember vesztette életét, és 28-an sebesültek meg – közölte Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója a Telegramon.

A tájékoztatás szerint egy közelebbről nem megnevezett vállalatot ért találat. Egy férfi a kórházba szállítás után halt meg, rajta kívül még négy súlyos sérültet ápolnak – tájékoztatott a kormányzó.

MTI

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