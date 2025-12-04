Több mint 100 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Ukrajnában

Az orosz hadsereg újabb támadásai az ukrán energetikai infrastruktúra ellen jelentős kieséseket okoztak az áramszolgáltatásban. A csütörtök reggeli adatok szerint több mint 100 ezer fogyasztó maradt áram nélkül az ország három régiójában – közölte az Ukrán Energiaügyi Minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint Donyeck megyében több mint 60 ezer, Odessza megyében több mint 51 ezer felhasználó van jelenleg áramellátás nélkül, míg Dnyipropetrovszk megyében mintegy 1 600 fogyasztónál nincs áram.

A minisztérium közlése szerint a helyreállítási munkák folyamatosan zajlanak, a szakemberek megszakítás nélkül dolgoznak az energiaellátás mielőbbi biztosítása érdekében.

A csütörtöki napon Ukrajna valamennyi régiójában érvényben vannak a korábban bejelentett, óránkénti áramkimaradások, továbbá teljesítménykorlátozásokat vezettek be az ipari fogyasztók és a vállalkozások számára is.

Kárpátalja.ma/Interfax