Nagyszabású támadás érte egész Ukrajnát

Nagyszabású rakéta- és dróntámadás érte augusztus 21-én hajnalban Ukrajnát – tudatta az UNIAN.

Olekszij Hetman veterán, az Ukrán Fegyveres Erők tartalékos őrnagya elmondta, hogy főként a nyugati régiókat támadták, de Ukrajna szinte minden megyéjét támadás érte.

Véleménye szerint a célpontok a fegyverszállításban vagy logisztikai útvonalakban voltak érdekeltek.

Munkácson egy gyárat ért találat. Több ember is megsérült.



Lemberg megyében több járást is támadás ért. Magánépületek, vállalatok, üzletek és járművek rongálódtak meg, valamint gyulladtak ki. Egy ember életét vesztette. Hárman megsérültek.

Poltava megyében energetikai objektumot ért találat. Több ezer fogyasztó maradt áram nélkül.

De Kijev, Rivne, Csernyihiv, Harkiv, Luck, Szumi, Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyét is találat érte.

Ivan Fedorov, a Zaporizzsjai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője elmondta, hogy zajlik a károk felmérése, és a mentési munkálatok.

Jelenleg nincsenek információk az áldozatokról.

Az Ukrán Fegyveres Erők arról számolt be, hogy előzetes adatok szerint az orosz hadsereg 614 rakétával és drónnal támadta Ukrajnát. Főként Oroszország területéről, valamint a Fekete-tengerről és a Krím-félszigetről.

