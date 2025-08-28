Az orosz hadsereg több mint 600 rakétával, illetve drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradó éjjel. Kijevben az eddigi adatok szerint 15 ember meghalt, többtucatnyian megsebesültek, és az ország több régiójában komoly károk keletkeztek – közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légierő parancsnokságának csütörtök reggeli Telegram-jelentése szerint

az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 41 különböző típusú rakétával, valamint 598 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadt ukrajnai célpontokat, a fő célterület Kijev volt.

A jelentés szerint a légvédelem 26 rakétát és 563 drónt semmisített meg. A támadóeszközök 13 helyszínen célba találtak, 26 esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Augusztus 28-ra virradóra az orosz hadsereg újabb kombinált légicsapást mért Kijevre: a fővárost drónok és rakéták támadták, az eddigi adatok szerint 15 ember, köztük négy gyerek meghalt, legalább 38-an pedig megsebesültek. Ezenfelül a romok alatt még mindig lehetnek emberek.

A hajnali órákban Vitalij Klicsko kijevi polgármester szintén a Telegramon jelentette, hogy Darnyickij városkerületben megsemmisült egy ötszintes lakóház, több másik épület pedig megrongálódott a fővárosban.

Az éjszakai légitámadás következtében Vinnicja megye 29 településén 60 000 fogyasztó maradt áram nélkül az energetikai létesítmények elleni légicsapások következtében, több lakóépületben is károk keletkeztek, de nem sebesült meg senki sem – közölte az Ukrajinszka pravda hírportál Natalja Zabolotna megyei helyettes katonai kormányzó Telegram-bejegyzése nyomán.

Augusztus 28-ra virradó éjjel az orosz hadsereg támadást indított az Ukrzaljicnicja állami vasúttársaság járműparkja és infrastruktúrája ellen, egy Intercity-szerelvényben súlyos károk keletkeztek, több vasúti kocsi megrongálódott – tette közzé a társaság sajtószolgálata. Kijev és Vinnicja körzetében megrongálódott a vasúti pálya, ezért többórás késésekre lehet számítani, a távolsági járatok módosított útvonalon közlekednek.

