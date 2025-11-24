Több mint 160 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg 162 csapásmérő, illetve álcadrónt vetett be hétfőre virradóan ukrajnai célpontok ellen, az eszközök közel negyed része célba talált, sokan megsebesültek, halálos áldozatok is vannak, valamint civil infrastrukturális létesítmények és lakóházak rongálódtak meg a csapásokban – közölték katonai és helyhatósági források jelentései alapján ukrán hírügynökségek és hírportálok.

A légvédelem 125 drónt le tudott lőni, illetve rádióelektronikai eszközök bevetésével az eredeti pályájukról el tudott téríteni az ország keleti, északi és déli része felett- tette közzé hétfőn a légierő parancsnoksága Telegram-csatornáján. A közlemény szerint 15 helyszínen 37 drón célba talált, egy esetben pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

A polgári infrastruktúrát és a háztartásokat leginkább Harkiv, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk megyében érték károk, a támadásoknak civil áldozatai is vannak – áll a jelentésben.

Az orosz hadsereg újabb tömeges dróncsapást mért Harkiv városára – közölte az Unian hírügynökség Ihor Terehov polgármester, valamint Oleh Szinyehubov katonai kormányzó Telegram-bejegyzéseit idézve. Az eddigi adatok szerint négyen meghaltak, 17-en pedig megsebesültek, több helyen felcsaptak a lángok, lakóházak rongálódtak meg a támadás következtében.

A Harkiv megyében található Moszkalivka községben egy állattartó telepet ért találat, egy ember megsebesült, a farm leégett, mintegy 60 sertés elpusztult – jelentette az állami katasztrófavédelmi szolgálat hivatalos Telegram-csatornáján.

Odessza megye déli részén újabb dróncsapás érte a kikötői infrastruktúrát – tette közzé a Telegramon Oleh Kiper katonai kormányzó. Az eddigi adatok szerint a támadásnak nincsenek áldozatai.

Forrás: hirado.hu