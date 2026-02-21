Újabb orosz támadás sújtotta az éjjel Ukrajnát

Ismét számos csapásmérő eszközt vetett be az orosz hadsereg ukrajnai célpontok ellen. Szombatra virradóra 120 kamikazedrón és egy Iszkander–M típusú rakéta lépett ukrán légtérbe – jelenti az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje.

A ballisztikus rakétát Voronyezs környékén lőtték fel, illetve Sahed, Gerbera, Italmasz és más típusú támadó drónok indultak több oroszországi régióból és a Krím-félszigetről.

Az ukrán légvédelmi egységek kijevi idő szerint 08:30-ig 106 ellenséges drónt semmisítettek meg az ország északi, déli és keleti részén.

11 helyszínről érkezett jelentés becsapódásokról, az Iszkander–M rakéta mellett 13 drón érte el célját. Nyolc további esetben a lehulló törmelékek okoztak károkat.

Támadás Odessza ellen

Az orosz csapatok többek közt Odesszát vették célba, jelentős kár érte a létfontosságú infrastruktúrát. Szerhij Liszak, a városi katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy a támadás következtében több lakóépület és egy oktatási intézmény rongálódott meg.

Egy férfi megsebesült, őt égési sérülésekkel szállították kórházba.

Megrongálódott és kigyulladt legalább öt magánház, egy négylakásos társasház, több garázs és személyautó. Tűz keletkezett a helyi áramszolgáltató vállalat több raktárában. A szakszolgálatok megfeszített munkában végzik a civil lakosság mentését.

A légierő jelentése szerint a tengerparti városra egy legalább 15 csapásmérő eszközből álló drónegység támadt az éjjeli órákban.

Kárpátalja.ma

Forrás: OBOZ.UA