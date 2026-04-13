Éjjeli orosz légitámadás: 98 drón lépett az ukrán légtérbe

Az orosz hadsereg hétfőre virradóra 98 darab Sahíd, Gerbera, Italmasz és más típusú pilóta nélküli repülőgéppel támadta Ukrajnát. Az ellenséges drónokkal kapcsolatos adatokról az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje .

Kamikazedrónok indultak az oroszországi Orel, Brjanszk, Kurszk, Millerovo és Primorszko-Ahtarszk, valamint a krími Hvargyijszke környékéről. A csapásmérő eszközök közül 65 darab orosz–iráni gyártmányú Sahíd drón volt.

A légvédelmi egységek kijevi idő szerint 08.00 óráig 87 drónt semmisítettek meg az ország északi és keleti részén. Kilenc helyszínről érkezett jelentés becsapódásokról, egy esetben pedig a lehulló törmelékek okoztak károkat.

Támadás ért többek közt egy Kirovohrad megyei infrastrukturális létesítmény. A helyszínen tűz ütött ki, sérültekről nincs információ.

Légicsapás következtében porig égett egy lakóház a Harkiv megyei Bohoduhovón. A ház 57 éves tulajdonosa megsérült.

Dóntámadás következtében megsérült egy 64 éves férfi és egy 65 éves nő a Herszon megyei Komisani területén.

Tűz pusztított egy ipari épületben a Szumi megyei Sosztkai kistérségben. Sérültekről nincs hír.

