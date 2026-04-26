Az éjjel 144 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg
Vasárnapra virradóra Oroszország újabb légitámadást indított ukrajnai célpontok ellen. 144 Sahíd, Gerbera, Italmasz és más típusú pilóta nélküli repülőgép lépett az ukrán légtérbe. A drónokat az oroszországi Kurszk, Brjanszk, Orel, Millerovo, Primorszko-Ahtarszk és a megszállt Donyeck térségéből indították.
A támadáshoz használt közel száz Sahíd néhány darabja sugárhajtóművel volt felszerelve.
Az ukrán légvédelmi egységek kijevi idő szerint 8:00 óráig 124 kamikazedrónt semlegesítettek az ország északi, déli és keleti részén.
19 légi eszköz becsapódásáról érkezett jelentés 11 helyszínről, valamint 6 esetben a lehulló törmelékek okoztak károkat.
A támadások következményeiről
Dnyipropetrovszk megye négy térsége került ellenséges tüzérségi és dróntámadás alá. Magánházakban, gépkocsikban és a polgári infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be a Nikopoli járásban. A Marhaneci kistérség központjában egy ember vesztette életét.
A Szinelniki járás két kistérségében egy üzlethelyiség, három magánház és két személyautó rongálódott meg. Négy ember megsérült.
A polgári infrastruktúrában keletkezett károkról számoltak be Krivij Rihből és a Lozuvatkai kistérségből. Szintén egy infrastrukturális létesítményben keletkezett tűz Dnyipro városában, melyet a mentőcsapatoknak csak reggelre sikerült megfékezniük.
Támadás érte Csernyihivet is, egy drón egy társasház közelében robbant fel. A megyeközpont több lakóházában tűz ütött ki, egy piac és egy templomépület is megrongálódott.
Korábban, április 25-én Szumi megye országhatárhoz közeli területe állt tűz alatt, a Bilopilljai kistérségben egy drón két civil halálát okozta.
Forrás: OBOZ.UA
Nyitókép: Facebook/DSZNSZ