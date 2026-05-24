Az azeri nagykövetség és az albán nagykövet lakóháza is megsérült Kijevben

A legnagyobb mértékben Kijevet sújtó éjszakai orosz légitámadás a diplomáciai épületeket sem kímélte. A robbanások megrongálták az azerbajdzsáni nagykövetséget, valamint Ernal Filo kijevi albán nagykövet lakóházát.

Az incidensről az azeri Report című hírportál és Ferit Hoxha albán külügyminiszter is beszámolt.

A főváros Sevcsenkivszkiji kerületét megrázó robbanások betörték a diplomáciai épületek ablakait. Az azeri külképviselet dolgozói nem először éltek át hasonlót – legutóbb 2025. november 14-én sérült meg a nagykövetség.

A történtek miatt Mihail Jevdokimov bakui és az albániai orosz nagykövetet is bekérették magyarázatért.

A főváros elleni támadásnak 77 sérültje van, további két ember meghalt.

Az orosz erők május 24-én 690 légi támadó eszközt – 90 rakétát és 600 különféle típusú pilóta nélküli repülőgépet – vetettek be ukrajnai célpontok ellen. 54 helyszínen 16 rakéta és 51 pilóta nélküli repülőgép találatát regisztrálták, további 23 helyszínen pedig dróntörmelékek okoztak károkat.

Forrás: babel.ua

