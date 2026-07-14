Három civil hajót ért orosz támadás a Fekete-tengeren

Az orosz hadsereg kedden három civil hajót is támadás alá vett a Fekete-tengeren, miközben azok az ukrán tengeri folyosón közlekedtek. A támadások következtében legalább három ember életét vesztette, többen pedig megsérültek.

Az Odessza Megyei Katonai Közigazgatás tájékoztatása szerint a nap folyamán előbb egy tanzániai és egy libériai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajót ért találat.

Az egyik hajó kapitánya meghalt, a 11 fős legénységet kimenekítették, közülük hárman megsérültek.

Az esti órákban egy újabb orosz dróntámadás egy Marshall-szigeteki zászló alatt közlekedő civil hajót ért egy odessza megyei kikötőben. A találat következtében tűz ütött ki a fedélzeten, és két ember meghalt.

A támadás során egy ipari létesítmény is megrongálódott, ahol egy napraforgóolajat tároló tartály gyulladt ki. A tűzoltóknak a nehéz körülmények és az ismétlődő légiriadók ellenére sikerült megfékezniük a lángokat, megakadályozva a tűz továbbterjedését.

A helyszíneken továbbra is a támadások következményeinek felszámolása zajlik.

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