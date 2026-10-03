Orosz támadás ért egy civil teherhajót Odessza megyében
Az orosz erők támadtak meg egy civil teherhajót Odessza megye egyik kikötőjében. A támadás következtében a hajó legénységének egyik tagja életét vesztette, három tengerész pedig megsebesült.
Az ukrán tengeri kikötők igazgatósága szeptember 3-án közölte, hogy a támadás egy libériai zászló alatt közlekedő hajót ért. A fedélzeten tartózkodó 13 fős legénységet a csapást követően biztonságos helyre evakuálták.
A támadásban egy matróz-gépész meghalt, további három legénységi tag pedig sérüléseket szenvedett.
Az ukrán kikötői hatóság közlése szerint az orosz erők továbbra is veszélyeztetik a kereskedelmi hajókat és a tengeri útvonalakon dolgozó tengerészeket.
Forrás: slovoidilo.ua
Nyitókép: illusztráció, DepositPhotos
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