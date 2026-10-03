Orosz támadás ért egy civil teherhajót Odessza megyében

Az orosz erők támadtak meg egy civil teherhajót Odessza megye egyik kikötőjében. A támadás következtében a hajó legénységének egyik tagja életét vesztette, három tengerész pedig megsebesült.

Az ukrán tengeri kikötők igazgatósága szeptember 3-án közölte, hogy a támadás egy libériai zászló alatt közlekedő hajót ért. A fedélzeten tartózkodó 13 fős legénységet a csapást követően biztonságos helyre evakuálták.

A támadásban egy matróz-gépész meghalt, további három legénységi tag pedig sérüléseket szenvedett.

Az ukrán kikötői hatóság közlése szerint az orosz erők továbbra is veszélyeztetik a kereskedelmi hajókat és a tengeri útvonalakon dolgozó tengerészeket.

Kárpátalja.ma

Forrás: slovoidilo.ua

Nyitókép: illusztráció, DepositPhotos

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