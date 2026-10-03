Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta Szilvásváradon

A Nemzeti Vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe – jelentette ki a Nemzeti Vágta főkapitánya a kétnapos esemény szombati megnyitóján, a Heves megyei Szilvásváradon.

Székely Tibor emlékeztetett: az esemény szervezői minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezéralakjának.

A Nemzeti Vágta 2026-os példaképe „egy különleges huszártiszt, akinek neve nem ismert a közvélemény előtt.”

Répásy Mihály tábornok 1848-ban a Magyar Honvédség lovassági főfelügyelője, a huszáregységek legfőbb elöljárója volt. Már ifjú korában a császári-királyi hadsereg legképzettebb lovastisztjeként, a lóismeret és lovassági szolgálat legjobb tanáraként ismerték – méltatta.

Egyfajta szürke eminenciás, aki megszervezte a szabadságharc magyar lovasságát, tanára és mestere volt a szabadságharc mintegy száz tisztjének – folytatta. A nemzeti emlékezet mégsem őrizte meg nevét, miután 1849 nyarán az országban dúló és a későbbi világosi fegyverletételhez is hozzájáruló kolerajárvány áldozata lett. Amennyiben megéri a szabadságharc végét, ő is ott lett volna az aradi vértanúk között – idézte fel a főkapitány.

A Répásy Mihály előtti tiszteletadás legyen példa arra:

fontos tanítani, képezni az ifjú lovasokat, a felnövekvő generációt, hogy továbbra is méltó módon képviseljék 1848 legfőbb értékeit: a szabadságszeretetet, a bajtársiasságot és a Magyarország jövőjéért végzett áldozatos munkát

– húzta alá.

Székely Tibor a Nemzeti Vágta jelmondatának szellemében minden résztvevőt arra kért: ahogy egykor Répásy Mihály tette a magyar szabadságért, úgy ők is becsülettel és bátorsággal küzdjenek a győzelemért.

A huszárok és lovasok felvonulásával kezdődött megnyitót a versenyzők ünnepélyes eskütétele zárta. Ezt követően elkezdődtek a kétnapos rendezvény versenyszámai. Szombaton a Kishuszár, a Huszárgyerek és a Nemzeti Vágta felnőtt előfutamait, valamint a Fogatvágta előfutamait láthatja a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont közönsége. Ezek mellett a nap programjában kocsitoló verseny, a Győri Ördöglovasok bemutatója és sztárfutam is szerepel.

Vasárnap 9.30-kor kezdődnek a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamai, majd a Hagyományőrző huszárverseny előfutamai következnek. A délutáni programban díjugrató és kocsi páros verseny, hagyományőrző bemutató, 1848–49-es csatajelenet, pónilovas gyerekhuszár-bemutató és történelmi lovasfelvonulás is lesz.

Ugyancsak vasárnap rendezik meg a Huszárgyerek Vágta, a Fogatvágta, a Hagyományőrző huszárverseny és a Kishuszár Vágta döntőjét. A 19. Nemzeti Vágta felnőtt döntője 16.50-kor kezdődik. A döntő futamokat 15 órától a magyar közmédia is közvetíti a Duna csatornán. A Nemzeti Vágta programját a Szilvásváradi Lipicai Ménes hajtása zárja.

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/Nemzeti Vágta

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