Kamion gázolt halálra egy 700 kilós bölényt Lemberg megyében

Halálra gázolt egy európai bölényt egy kamion október 1-jén Lemberg megyében. Az állat váratlanul lépett az úttestre, és a helyszínen elpusztult.

A baleset az esti órákban történt a Brodi–Sepetickij főút 11. kilométerének közelében. A bölény az erdőből futott ki az úttestre, ahol a MAN márkájú kamion elgázolta.

Az esetről Andrij Szenyuk, a Lemberg Megyei Katonai Közigazgatás ökológiai és környezetvédelmi osztályának vezetője számolt be.

Az elpusztult állat körülbelül ötéves volt, súlya pedig megközelítette a 700 kilogrammot. A bölény a Kis-Polisszja térségében szabadon élő európai bölények lopatini alpopulációjához tartozott.

Az európai bölény szerepel Ukrajna Vörös Könyvében. A faj állományának védelméért és gondozásáért a Kárpáti Erdészeti Hivatalhoz tartozó Brodi erdészet felel.

Kárpátalja.ma

Forrás: pravdatutnews.com

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →