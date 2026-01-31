85 drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg

Az ukrán légierő jelentése szerint szombatra virradóra ismét orosz katonai légicsapások érték Ukrajna területét. Az ellenség 85 darab Sahed, Gerbera, Italmasz és más típusú pilóta nélküli repülőgépet indított Orel, Millerovo és Primorszko-Ahtarszk irányából.

A támadást a légvédelmi egységek nagyrészt visszaverték, kijevi idő szerint 08:00 óráig 64 ellenséges drónt semmisítettek meg az ország északi, déli és keleti részén.

20 támadó drónnak sikerült célt érnie, 13 helyszínről jelentettek találatokat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció/Getty Images

