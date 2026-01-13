15 kritikus fontosságú infrastrukturális létesítményt ért orosz támadás
Az orosz hadsereg támadásai január 13-án 15 kritikus fontosságú infrastrukturális létesítményben okoztak károkat. Többek közt elektromos áramot és távhőt előállító hőerőműveket is találat ért Ukrajna több megyéjében.
Ezt Konsztyantin Kovalcsuk közösség- és területfejlesztési miniszterhelyettes közölte sajtótájékoztató keretében.
Kijevben 472 panelház maradt fűtés nélkül, nagyrészt a főváros Pecserszkiji és Sevcsenkivszkiji kerületében. A hőellátás helyreállításában a helyi szakszolgálatok és más régiók kárelhárítói.
A miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy a támadás nem érintette Kijev vízellátását és a csatornarendszer működését. Országos átlagban a lakóépületek 98,5 %-ában és a középületek több mint 99 %-ában biztosított a fűtés.
Forrás: ua.news