15 kritikus fontosságú infrastrukturális létesítményt ért orosz támadás

Az orosz hadsereg támadásai január 13-án 15 kritikus fontosságú infrastrukturális létesítményben okoztak károkat. Többek közt elektromos áramot és távhőt előállító hőerőműveket is találat ért Ukrajna több megyéjében.

Ezt Konsztyantin Kovalcsuk közösség- és területfejlesztési miniszterhelyettes közölte sajtótájékoztató keretében.

Kijevben 472 panelház maradt fűtés nélkül, nagyrészt a főváros Pecserszkiji és Sevcsenkivszkiji kerületében. A hőellátás helyreállításában a helyi szakszolgálatok és más régiók kárelhárítói.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy a támadás nem érintette Kijev vízellátását és a csatornarendszer működését. Országos átlagban a lakóépületek 98,5 %-ában és a középületek több mint 99 %-ában biztosított a fűtés.

