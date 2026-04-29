Oroszország több mint 170 drónnal támadta Ukrajnát

Az orosz hadsereg 171 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak legalább egy halálos áldozata és sok sebesültje van, lakóépületekben és infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk – jelentették katonai és helyhatósági források.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 154 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban, azonban 10 helyszínen 12 drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegramon. A hivatalos közlemény kiadáskor néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Április 29-ére virradóra az orosz hadsereg drónokkal támadta az ország északkeleti részén, az orosz határtól mintegy 50 km-re fekvő Szumi megyei Sosztka civil infrastrukturális létesítményeit, a csapások következtében egy 65 éves nő meghalt, ketten pedig megsebesültek – tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon. Az ellenség a lakóházakat célozta, a lakóövezetben nagy kiterjedésű tüzek keletkeztek, de a többi lakót sikerült időben kimenekíteni – fűzte hozzá a megyevezető.

A Harkiv megyei ügyészség sajtószolgálata arról számolt be, hogy az ukrajna északkeleti részén fekvő nagyvárost és környékét ért éjszakai támadássorozatban nyolc ember sebesült meg, több lakóház megrongálódott. Háborús bűncselekmények elkövetése miatt előzetes nyomozás indult.

Az orosz csapatok szerdára virradóra tömeges dróncsapást mértek Odessza megye déli részére, amelynek következtében két ember megsebesült, több helyen felcsaptak a lángok és civil infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – számolt be Oleh Szinyehubov katonai kormányzó a Telegramon. Egy dróntalálat következtében károk keletkeztek a járási kórház épületében is, ahol megsemmisült a felvételi osztály. A támadás idején az egészségügyi személyzet és a betegek az óvóhelyen tartózkodtak, így senki sem sebesült meg – fűzte hozzá a megyevezető.

