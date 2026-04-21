Az ukrán hadsereg csapást mért egy oroszországi olajfinomítóra

Az ukrán erők ismét csapást mértek az Oroszország Krasznodari területén lévő tuapszei olajfinomítóra az éjjel – közölte az ukrán vezérkar hétfőn, április 20-án.

Találat érte az üzem tartályparkját, ahol tűz ütött ki. Az ukrán egységek sikeres támadást hajtottak végre egy orosz használatban lévő olajraktár ellen a megszállt Krím-félszigeten is. A csapások csökkentik az orosz agresszor katonai egységeinek üzemanyag-ellátását – áll a Facebookon nyilvánosságra hozott közleményben.

Közölték: találat ért orosz lőszerraktárakat a Donyeck megye megszállt részében lévő Urzuf, valamint az oroszországi belgorodi régióban fekvő Loknya térségében. Szintén találat ért egy drónraktárt a Donyeck megyei Nova Karakuba térségében, valamint egy orosz parancsnoki-megfigyelő pontot Blahodatne közelében.

