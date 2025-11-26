Újabb eltűnt kárpátaljai katona halálának hírét erősítették meg

Hivatalosan is megerősítették Pavlo Dutkevics katona halálának hírét.

A huszti járási Herincséről származó védőt több mint tíz hónapon át eltűntként tartották nyilván.

A rendelkezésre álló információk szerint Pavlo Dutkevics 1995. július 13-án született, és 2025. január 6-án esett el egy harci bevetés során Kurszknál.

A védő 10 hónap és 7 nap után került hivatalosan is az elesettek nyilvántartásába, miután hosszú ideig semmilyen információ nem állt rendelkezésre hollétéről.

A katona földi maradványait november 26-án hozzák haza. A búcsúztatás időpontjáról és helyszínéről később adnak ki tájékoztatást.

Szerkesztőségünk osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net