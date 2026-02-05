Katonatemetésre készül a Péterfalvai kistérség
Betegség miatt hunyt el Balogh Gábor forgolányi (Forholany) katona február 2-án – közölte a Péterfalvai kistérség a Facebookon.
Balogh Gábor 1980. október 3-án született Forgolányban. A védő katonai kiképzés alatt állt. Halálának oka szövődményes tüdőgyulladás.
A temetés február 6-án, közép-európai idő szerint 12.00 órakor kezdődik a forgolányi temetőben.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Péterfalvai kistérség)