Kaszómezői katona vesztette életét a fronton

A kelet-ukrajnai harcokban életét vesztette Haljma Pavlo Mihajlovics, a rahói járási Kaszómező (Koszivszka Poljana) lakosa. Halálhíréról a Nagybocskói kistérség Facebook-oldalán .

Az 1975. október 29-én született férfit több mint másfél éve eltűntként tartották nyilván. 2024. szeptember 26-án hunyt el a Donyeck megyei Marinyivka közelében, harci feladat teljesítése közben.

Az elesett katona földi maradványait holnap, 2026. április 9-én szállítják haza szülőfalujába. A kistérség vezetői arra kérik a lakosokat, hogy vegyenek magukhoz mécseseket, zászlókat, és a Rahó felől kijevi idő szerint 09.30-kor érkező katonai konvojt élő folyosóval övezzék az elesett katona tiszteletére.

Haljma Pavlo temetésére április 10-én kerül sor. A szertartás 13.00-kor kezdődik az elhunyt védő édesanyjának házánál, a Verhnyij Poderej utcában, majd a helyi Szent Péter és Pál templomban vesznek tőle végső búcsút.

