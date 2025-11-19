Smihal: Ukrajna a stratégiai vállalatokat is bevonja a légvédelembe

Az állam lehetőséget nyit a stratégiai vállalatok számára, hogy légvédelmi csoportokat alakítsanak és részt vegyenek az állami légvédelmi rendszerben – jelentette be Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter szerdán.

„A stratégiai vállalatok a katonai parancsnokság irányítása alatt vehetnek részt az állami légvédelmi rendszerben. Először nyílik meg számukra ez a lehetőség, és az állam támogatja erőfeszítéseiket. A fegyveres erők főparancsnokának határozata értelmében a kormány kísérleti szabályozást fogadott el, amely lehetővé teszi a vállalatok bevonását a légvédelmi csoportok kialakításába” – írta a tárcavezető a Telegramon.

Szavai szerint a projekthez csatlakozhatnak az elsődleges jelentőségű infrastruktúra üzemeltetői, vagyis az energia-, a távközlési, a közlekedési, a vízellátási és más stratégiai ágazatokban működő vállalatok.

A részvétel nyitott azon cégek számára is, amelyek rendelkeznek a szükséges erőforrásokkal és megfelelnek a biztonsági követelményeknek – tette hozzá Smihal.

„A légvédelmi csoportok kizárólag a katonai parancsnokság utasításai szerint, a légierő egységes irányítási rendszerén belül működhetnek. A vállalatok a légvédelmi eszközöket a katonai parancsnokság döntése alapján vagy a védelmi minisztérium által jóváhagyott beszerzési eljárások révén szerezhetik be. A légvédelmi csoportokba bevonhatók a vállalatok megbízható munkatársai, különösen azok, akik átestek az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ellenőrzésén” – fejtette ki a miniszter.

Smihal kifejezte meggyőződését, hogy ez a döntés „hatékonyabbá teszi az ukrán légvédelmet, védi a stratégiailag fontos létesítményeket, és összefogja az állam és az üzleti szféra erőfeszítéseit az emberek és a közösségek biztonsága érdekében”.

Forrás: MTI