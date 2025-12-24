Szenteste sem szünetelnek az orosz támadások Ukrajnában

Szenteste sincs tűzszünet Ukrajnában. Csernyihiv, Cserkaszi és Harkiv térségéből is károkról és áldozatokról érkeztek hírek. A megyei vezetők beszámolói szerint elsősorban energetikai létesítményeket vett célba Oroszország.

Csernyihiv megyében több fontos energiaobjektum megrongálódott. A megyei áramszolgáltató szerint Csernyihiv városában és több környező településen megszűnt az áramszolgáltatás. A szakemberek szerint a javításokat csak a biztonsági helyzet javulása után tudják megkezdeni.

Cserkaszi megyében a légvédelem lelőtt egy orosz rakétát. Az eset következtében egy ember könnyebben megsérült, valamint károk keletkeztek egy oktatási intézményben, egy garázssoron és a helyi temetőben. Egyes sajtóértesülések szerint a helyi hőerőmű is találatot kaphatott, ezt azonban hivatalosan nem erősítették meg.

Harkiv térségében az orosz csapások a város elővárosát érték. A megyei hatóságok szerint egy ember meghalt, tizenhárman megsérültek, a sebesülteket kórházba szállították.

Kárpátalja.ma/UNIAN

Nyitókép: Facebook/DTEKcompany