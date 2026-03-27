Szirszkij: az ukrán erők csaknem 470 négyzetkilométert vettek vissza

Az ukrán erők a déli országrészben csaknem 470 négyzetkilométernyi terület felett állították vissza az ellenőrzésüket a művelet kezdete óta, és több mint 11 ezer orosz megszállót semlegesítettek – közölte Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok pénteken a Facebookon.

A tábornok arról tájékoztatott, hogy a déli műveleti övezetben tett munkalátogatása során megbeszélést tartott a támadó hadműveleti csoport parancsnokságával, valamint a roham- és légideszant egységek vezetőivel, és meghallgatta a személyi állomány harci feladatainak végrehajtásáról szóló jelentéseket. „A védelmi erők bátorságuknak és nem szokványos műveleti megoldásaiknak köszönhetően továbbra is kitartóan szabadítják fel az ukrán területeket a megszállók alól” – emelte ki a főparancsnok.

Vitalij Gyakivnics, a közép-ukrajnai Poltava megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg megtámadott egy ipari létesítményt Poltava városánál, és a csapás következtében 5040 fogyasztó maradt gázellátás nélkül. Szerhij Koreckij, a Naftohaz kőolaj- és gázipari vállalat igazgatótanácsának elnöke hozzátette, hogy gázipari kitermelő infrastruktúrát ért a támadás, aminek következtében a létesítmény leállt.

Az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat arról adott hírt, hogy az éjjel Oroszország dróncsapást mért Ukrajna második legnagyobb városára, Harkivra, eltaláltak egy kilencszintes lakóépületet, ami miatt nyolc ember megsérült.

A Herszon megyei rendőrség közölte, hogy az orosz hadsereg reggel támadást intézett egy gyermekklinika ellen Herszon városában egy csapásmérő drónnal. Hozzátették, hogy a Molnyija típusú drón az egyik ablakon repült be, de nem robbant fel, így sérülést sem okozott, a szakemberek pedig hatástalanították a pilóta nélküli eszközt.

A légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 102 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 93-at semmisített meg. Kilenc csapásmérő drón találatát jegyezték fel nyolc helyszínen, valamint roncsok lezuhanását négy helyen.

Forrás: MTI