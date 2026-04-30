Szirszkij: kéthavonta kötelező a frontvonalon szolgáló katonák rotációja

Aláírta a frontvonalon szolgálatot teljesítő katonák kötelező rotációjáról szóló parancsot Olekszandr Szirszkij vezérezredes, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka csütörtökön – közölte a főtiszt Telegram-csatornája.

A parancsnokoknak biztosítaniuk kell annak feltételeit, hogy a katonák legfeljebb két hónapig maradjanak harci pozíciókban.

„Katonáink rotációját előre meg kell tervezni, figyelembe véve a helyzetet, a harci műveletek jellegét, valamint a rendelkezésre álló erőket és eszközöket” – áll a bejegyzésben.

A parancs meghatározza, hogy a harci feladatokat teljesítő katonák számára kötelező az orvosi vizsgálat és a pihenőidő biztosítása, valamint a harcálláspontokon feladatokat végző katonák lőszerrel és élelmiszerrel való megfelelő ellátása.

Az ukrán fegyveres erők főparancsnoka közölte, hogy a drónok harctéri dominanciája miatt a hadviselés logikája is megváltozott: „jelentősen átalakultak az arcvonal, a hátország és a harci rendek mélységének fogalmai, bonyolultabbá vált a logisztika és a harctéren való mozgás, valamint az első vonalról a hátországba történő áthelyezés”.

Forrás: MTI