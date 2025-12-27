Szviridenko: 600 ezer fogyasztó maradt áram nélkül Kijev megyében

Az orosz ellenséges erők éjszakai légitámadása miatt 600 ezer fogyasztó maradt áram nélkül a fővárosban és Kijev megyében. Több helyen a víz- és hőellátásban is fennakadások léptek fel – közölte Julija Szviridenko miniszterelnök szombaton a Telegramon.

Bejegyzése szerint Kijevben 10 órán keresztül tartott a légiriadó.

„A fővárosban 28-an sérültek meg. A mentők a helyszínen dolgoznak, folyamatban van a romok eltakarítása” – tudatta a miniszterelnök.

A város létfenntartó létesítményeit tartalék áramforrásra kapcsolták. A közműszolgáltatók pedig jelenleg is dolgoznak a működésük helyreállításán, azokon a helyeken, ahol a biztonsági helyzet lehetővé teszi.

Kárpátalja.ma

