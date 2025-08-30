Szviridenko: Zelenszkij készen áll találkozni Putyinnal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök készen áll a találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel bármilyen formátumban – jelentette ki Julija Szviridenko, Ukrajna miniszterelnöke.

A miniszterelnök a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban nyilatkozott az ukrán fél álláspontjáról.

A washingtoni idő szerint péntek este sugárzott műsorban ugyanakkor annak a véleményének is hangot adott, hogy

az orosz fél nem akar semmiféle tárgyalást, amit szerinte igazol a héten Kijev ellen végrehajtott átfogó drón- és rakétatámadás.

Julija Szviridenko kiemelte:

Volodimir Zelenszkij akár kétoldalú, akár – az amerikai fél bevonásával – háromoldalú találkozóra is készen áll a béketárgyalások érdekében,

de az elmúlt hetekben az orosz elnök nem mutatott jelet arra, hogy szintén készen állna tárgyalni.

Az ukrán miniszterelnök kifejtette, hogy mély meggyőződése szerint Donald Trump amerikai elnök az egyetlen, aki képes lehet meggyőzni Vlagyimir Putyint arról, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, valamint az amerikai elnök az egyetlen, aki képes lehet segíteni a háború befejezésében és az Ukrajna számára szükséges megfelelő biztonsági garanciák megadásában.

