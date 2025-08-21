Zelenszkij: a háború lezárásához az ukrán és az orosz vezetők találkozója kell

Kijev jogilag nem ismeri el az ukrán területek orosz megszállását, másfelől a harctéri helyzet nem olyan kedvezőtlen a számára, mint amilyennek az orosz elnök leírja, és a háború lezárásához elengedhetetlen az ukrán és az orosz vezetők találkozója – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtöki kijevi sajtótájékoztatóján.

Zelenszkij az Unian hírügynökség szerint azt mondta: próbálta meggyőzni Donald Trump amerikai elnököt a vele való hétfői washingtoni találkozóján arról, hogy a teljes körű háború három és fél évvel ezelőtti kezdete óta Oroszország Donyeck megyének nem a 69 százalékát foglalta el, amint azt Vlagyimir Putyin orosz elnök állítja, hanem csak az egyharmadát, miután mintegy egyharmadát már a teljes körű háború 2022-es kitörése előtt elfoglalta, akárcsak a Krím félszigetet.

„Azok az ijesztgetések, miszerint az oroszok az év végére megszállják a Donbaszt, csak üres fecsegés: ehhez még négy évre volna szükségük” – jelentette ki Zelenszkij. Véleménye szerint az oroszok képtelenek Szumi megye elfoglalására, sőt pár hónapon belül az ellenőrzésük alatt lévő, határ menti területeket is kénytelenek lesznek feladni. Az oroszok nem tudják elfoglalni Harkiv megyét sem

– tette hozzá.

A háború lezárásához az ukrán és az orosz vezetők találkozója szükséges, és legyen az bármilyen formájú, Ukrajna készen áll rá – erősítette meg az ukrán elnök. Szerinte, ha Oroszország nem akar ilyen találkozót, akkor az Egyesült Államok és más partnerek részéről további szankciókra, vámintézkedésekre van szükség, mert „ezek valóban működnek” – mondta.

A területi kérdés megvitatása „egyrészt arra tartozik, aki meg akarja szállni a mi területeinket, másrészt arra, aki a hadseregével és a népével védi a saját területeit. Vagyis Putyinra és rám„

– fogalmazott az ukrán elnök.

Forrás: MTI

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Forrás: MTI/AP/Keystone/Alessandro Della Valle