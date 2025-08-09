Jövő héten találkozik egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Alaszkában tartják Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozóját augusztus 15-én, pénteken. Ezt az amerikai elnök jelentette be Truth Social közösségi oldalán pénteken.

Az amerikai elnök részleteket későbbre ígért.

Donald Trump előzőleg az azeri-örmény békeszerződés aláírása alkalmából tartott fehér házi ceremónián azt mondta, egyetért Vlagyimir Putyinnal, aki azt akarja, hogy a lehető leghamarabb létrejöjjön a találkozójuk, de ennek megszervezése a biztonsági okok miatt időt vesz igénybe.

Az elnök az ukrajnai háborút lezáró megállapodás lehetséges tartalmával kapcsolatban kijelentette, hogy az tartalmazhat területcserét. A rendezést nagyon bonyolultnak nevezte, és hozzátette, hogy bizonyos területek visszakerülhetnek Ukrajnához, és bizonyos területek cseréje is megtörténik. „Bizonyos területcsere következik, mindkét fél javát szolgálva, de erről később fogunk beszélni” – fogalmazott az amerikai elnök.

„Az európai vezetők békét akarnak látni. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében” – fejtette ki Donald Trump.

Az elnök kérdésre válaszolva azt is kifejtette, hogy közel van a megállapodás, úgy vélte, ebben lehetett hatása az Indiára kiszabott büntetővámnak az oroszországi kőolaj-vásárlások miatt, de még nagyobb hatása volt annak, hogy „a NATO fellépett fegyverzetvásárlással„.

Donald Trump egyben azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ha nem sikerült volna a lezárás felé lépni, akkor a világháborúvá válhatott volna a konfliktus.

