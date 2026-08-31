Orosz támadás érte a Nova Posta egyik terminálját Odessza megyében augusztus 31-én. A becsapódás következtében tűz keletkezett, amelyet a tűzoltóknak már sikerült eloltani.

Az esetről Oleh Kiper, az Odessza Megyei Katonai Közigazgatás vezetője számolt be.

Tájékoztatása szerint az orosz csapás következtében tűz ütött ki a terminál területén. A lángokat az illetékes szolgálatok rövid időn belül megfékezték.

A támadás időpontjában nem érkezett információ sérültekről.

Nyitókép: DSZNSZ/Odessza

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