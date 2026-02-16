Támadás érte Herszon és Harkiv megyét

Az elmúlt 24 órában az orosz hadsereg támadásai következtében két civil megsérült Herszon megyében – közölte a megyei katonai közigazgatás vezetője, Olekszandr Prokugyin.

A tájékoztatás szerint az ellenség dróntámadásokkal, légicsapásokkal és tüzérségi tűzzel sújtotta többek között Beriszlavot, Antonyivkát, Darjivkát, Novodmitrivkát, Bilozirkát, Komisanit, valamint a megyeszékhelyet, Herszont is.

A támadások következtében öt többszintes lakóépület, öt családi ház, egy közigazgatási épület és egy üzlet rongálódott meg. Emellett gázvezetékek és magántulajdonban lévő gépjárművek is károkat szenvedtek. A megyevezető hangsúlyozta: az orosz agresszió miatt két ember megsebesült.

Harkiv megyében öt sérült, köztük egy gyermek

Szintén az elmúlt nap folyamán nyolc települést ért támadás Harkiv megyében.

Erről a megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője, Oleh Szinyehubov számolt be.

A Kupjanszki járásban található Tetyanivka falut ért csapások következtében – előzetes adatok szerint – öt ember sérült meg, köztük egy 15 éves gyermek.

A támadások következtében több lakóház és gazdasági épület megrongálódott, valamint vasúti infrastruktúra és az elektromos hálózat szenvedett károkat.

Kárpátalja.ma